BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037033 -0,21 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,057843 -0,08 AvivaSA Em.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037033 -0,21
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,057843 -0,08
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,044105 -0,07
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039605 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043399 -0,28
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,041748 -0,13
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036331 -0,07
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,083826 -0,07
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,083220 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,025502 -0,13
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,017529 -0,07
BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF 0,019668 -0,02
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013539 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,030180 -0,08
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010490 -0,08
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,030928 -0,07
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,030688 -0,07
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019109 -0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:14 Kaynak: AA
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