BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037033
|-0,21
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,057843
|-0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,044105
|-0,07
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,039605
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043399
|-0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,041748
|-0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036331
|-0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,083826
|-0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,083220
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,025502
|-0,13
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,017529
|-0,07
|BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF
|0,019668
|-0,02
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013539
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,030180
|-0,08
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,010490
|-0,08
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,030928
|-0,07
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,030688
|-0,07
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019109
|-0,07