BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,040404
|-0,41
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,069735
|-0,41
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,056398
|-0,40
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,073346
|-0,39
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,030440
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,076920
|-0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,048209
|-0,14
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,016440
|-0,12
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,023290
|-0,09
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,036043
|-0,08
|BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF
|0,019654
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021813
|-0,16
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,021032
|-0,14
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,022317
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,010471
|-0,18
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019075
|-0,18
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,030908
|-0,17
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,031913
|-0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,031688
|-0,17