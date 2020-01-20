BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040404 -0,41 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040404 -0,41
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,069735 -0,41
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056398 -0,40
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,073346 -0,39
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030440 -0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,076920 -0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,048209 -0,14
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016440 -0,12
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023290 -0,09
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,036043 -0,08
BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF 0,019654 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021813 -0,16
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,021032 -0,14
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022317 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010471 -0,18
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019075 -0,18
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,030908 -0,17
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031913 -0,17
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,031688 -0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:30 Kaynak: AA
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