BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040404 -0,41 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,069735 -0,41 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056398 -0,40 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,073346 -0,39 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030440 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,076920 -0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,048209 -0,14 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016440 -0,12 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023290 -0,09 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,036043 -0,08 BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF 0,019654 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021813 -0,16 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,021032 -0,14 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022317 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010471 -0,18 NN Hay. Em. Altın EYF 0,019075 -0,18 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,030908 -0,17 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031913 -0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,031688 -0,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)