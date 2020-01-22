BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041232 -0,10 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041232 -0,10
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046491 -0,09
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,077275 -0,08
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020092 -0,06
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,029547 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036232 -1,62
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043852 -0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012182 -0,43
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019381 -0,15
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019378 -0,13
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018524 -0,11
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019091 -0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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