BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017527 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017527 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,053982 -0,95
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,069181 -0,91
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,148018 -0,91
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,130727 -0,91
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,113031 -0,90
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,071449 -0,45
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023207 -0,41
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016610 -0,36
Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF 0,018543 -0,35
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,069384 -0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015583 -0,26
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022322 -0,24
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,026617 -0,11
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,028353 -0,09
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011627 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010586 -0,21
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019305 -0,21
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,031276 -0,20
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032070 -0,20
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034459 -0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:10 Kaynak: AA
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