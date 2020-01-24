BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,070985
|-0,12
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,058283
|-0,12
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,068027
|-0,09
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,049785
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015006
|-0,06
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017518
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043221
|-0,97
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,137078
|-0,78
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,031990
|-0,78
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,036624
|-0,61
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,023237
|-0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,084718
|-0,43
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,127828
|-0,39
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,022893
|-0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,031787
|-0,35
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,070733
|-0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022101
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,031895
|-1,22
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,034051
|-1,18
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,031601
|-1,10
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,032952
|-1,07
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,030955
|-1,03