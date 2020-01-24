BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070985 -0,12 Garanti Em. Hay. Değ.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070985 -0,12
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,058283 -0,12
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068027 -0,09
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049785 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015006 -0,06
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017518 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043221 -0,97
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,137078 -0,78
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031990 -0,78
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036624 -0,61
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023237 -0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,084718 -0,43
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,127828 -0,39
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,022893 -0,36
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,031787 -0,35
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,070733 -0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022101 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031895 -1,22
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034051 -1,18
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,031601 -1,10
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,032952 -1,07
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,030955 -1,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:20 Kaynak: AA
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