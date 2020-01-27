BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067967 -0,09 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067967 -0,09
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070930 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,041885 -0,50
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025251 -0,50
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,030560 -0,29
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,023139 -0,26
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,028405 -0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,069188 -0,18
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,026576 -0,16
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,023113 -0,12
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023133 -0,11
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,017669 -0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:06 Kaynak: AA
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