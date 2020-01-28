BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037699
|-0,38
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,071594
|-0,12
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,070847
|-0,12
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067893
|-0,11
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,057487
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017435
|-0,55
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015014
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,042108
|-3,05
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,035179
|-2,45
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,125421
|-1,86
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,093669
|-1,86
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,022001
|-1,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,125787
|-2,24
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,086863
|-2,13
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,069681
|-2,13
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,031173
|-1,95
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,083901
|-1,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018272
|-0,15
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,022802
|-0,10
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,026683
|-0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015700
|-0,04
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011680
|-0,03