BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042041
|-0,25
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,029891
|-0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,059083
|-0,15
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,032948
|-0,15
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,047076
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,041990
|-1,42
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,078123
|-0,83
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,034999
|-0,46
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,035336
|-0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,035850
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,048750
|-0,48
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,015641
|-0,41
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,023655
|-0,38
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,021793
|-0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,012974
|-0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034485
|-1,36
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024013
|-1,29
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,015732
|-0,78
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,015631
|-0,71
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,022410
|-0,65