BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri (%) Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041944 -0,11 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,076397 -0,10 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,074810 -0,09 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035060 -0,09 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020336 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017555 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,055918 -0,85 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035739 -0,51 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,041578 -0,15 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,030444 -0,07 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025065 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019893 -0,28 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019846 -0,26 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018899 -0,22 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020293 -0,19 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019494 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021828 -0,16 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022751 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029403 -1,05 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,033599 -1,00 NN Hay. Em. Altın EYF 0,019565 -0,66 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032562 -0,66 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034746 -0,65

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)