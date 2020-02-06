BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri (%) Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041944 -0,11 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri (%)
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041944 -0,11
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,076397 -0,10
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,074810 -0,09
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035060 -0,09
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020336 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017555 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,055918 -0,85
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035739 -0,51
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,041578 -0,15
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,030444 -0,07
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025065 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019893 -0,28
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019846 -0,26
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018899 -0,22
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020293 -0,19
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019494 -0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021828 -0,16
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022751 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029403 -1,05
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,033599 -1,00
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019565 -0,66
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032562 -0,66
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034746 -0,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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