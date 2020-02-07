BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041777 -0,40 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010857 -0,28 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,075294 -0,26 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046941 -0,25 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,076210 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,041469 -0,26 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036235 -0,19 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035619 -0,16 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,084118 -0,14 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,083560 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019736 -0,55 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019788 -0,53 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020194 -0,49 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019775 -0,45 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018816 -0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,022833 -0,05 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018282 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)