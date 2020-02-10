BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,041079 -0,54 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096430 -0,51 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,058027 -0,47 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031459 -0,47 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071284 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017528 -0,34 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015233 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042100 -1,75 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035758 -1,32 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022933 -1,19 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022145 -1,19 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,086476 -1,19 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,071063 -0,71 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023086 -0,71 Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF 0,018480 -0,70 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,085361 -0,63 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,017302 -0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035278 -0,64 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024572 -0,58 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,021735 -0,19 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014754 -0,13 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,028952 -0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)