BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,041079
|-0,54
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,096430
|-0,51
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,058027
|-0,47
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,031459
|-0,47
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,071284
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017528
|-0,34
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015233
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,042100
|-1,75
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,035758
|-1,32
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,022933
|-1,19
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,022145
|-1,19
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,086476
|-1,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,071063
|-0,71
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,023086
|-0,71
|Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF
|0,018480
|-0,70
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,085361
|-0,63
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,017302
|-0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,035278
|-0,64
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024572
|-0,58
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,021735
|-0,19
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014754
|-0,13
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,028952
|-0,10