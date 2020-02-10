BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,041079 -0,54 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,041079 -0,54
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096430 -0,51
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,058027 -0,47
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031459 -0,47
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071284 -0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017528 -0,34
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015233 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042100 -1,75
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035758 -1,32
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022933 -1,19
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022145 -1,19
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,086476 -1,19
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,071063 -0,71
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023086 -0,71
Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF 0,018480 -0,70
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,085361 -0,63
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,017302 -0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035278 -0,64
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024572 -0,58
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,021735 -0,19
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014754 -0,13
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,028952 -0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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