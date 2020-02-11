BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071102 -1,94 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011205 -1,92 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,074237 -1,85 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094654 -1,84 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,107150 -1,72 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017315 -1,22 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015137 -0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,034746 -2,83 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,054781 -2,21 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,027610 -2,19 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,063568 -2,18 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,027985 -2,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016953 -2,02 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022735 -1,52 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019341 -1,46 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019407 -1,43 Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,029122 -1,42 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024097 -1,93 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034616 -1,88 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016056 -1,83 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023069 -1,78 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015891 -1,19 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028783 -0,02 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021428 -0,02 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,068986 -0,02 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026013 -0,02 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023475 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)