BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071102 -1,94 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071102 -1,94
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011205 -1,92
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,074237 -1,85
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094654 -1,84
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,107150 -1,72
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017315 -1,22
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015137 -0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,034746 -2,83
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,054781 -2,21
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,027610 -2,19
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,063568 -2,18
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,027985 -2,17
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016953 -2,02
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022735 -1,52
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019341 -1,46
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019407 -1,43
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,029122 -1,42
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024097 -1,93
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034616 -1,88
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016056 -1,83
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023069 -1,78
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015891 -1,19
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028783 -0,02
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021428 -0,02
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,068986 -0,02
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026013 -0,02
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023475 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:34 Kaynak: AA
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