BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041082 -0,41 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041082 -0,41
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,058319 -0,26
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020086 -0,26
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,042230 -0,26
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049577 -0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019263 -0,40
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019344 -0,37
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019753 -0,37
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,018018 -0,32
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019346 -0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059555 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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