BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070736 -0,25 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067750 -0,22 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040877 -0,11 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034538 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017493 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035727 -0,48 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,022716 -0,38 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,068020 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,145546 -0,37 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035965 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013589 -0,26 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,070962 -0,15 NN Hay. Em. Karma EYF 0,121609 -0,15 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022982 -0,13 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,017223 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,026917 -0,09 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018292 -0,09 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014361 -0,01 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,016020 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)