BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070736 -0,25 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070736 -0,25
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067750 -0,22
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040877 -0,11
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034538 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017493 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035727 -0,48
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,022716 -0,38
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,068020 -0,37
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,145546 -0,37
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035965 -0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013589 -0,26
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,070962 -0,15
NN Hay. Em. Karma EYF 0,121609 -0,15
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022982 -0,13
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,017223 -0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,026917 -0,09
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018292 -0,09
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014361 -0,01
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,016020 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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