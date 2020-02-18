BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040177 -0,20 Fiba Em. ve Hay.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040177 -0,20
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,055747 -0,18
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011367 -0,18
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050548 -0,16
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,076580 -0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015219 -0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,054382 -1,21
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042659 -0,53
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035953 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay.Değişken Grup EYF 0,025444 -1,05
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,016785 -0,36
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,024172 -0,29
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,037042 -0,12
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,090959 -0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022658 -0,10
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021887 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,010408 -0,34
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,033232 -0,20
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,032222 -0,20
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019969 -0,19
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,035458 -0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:40 Kaynak: AA
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