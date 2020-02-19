BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

7 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040845 -0,18 BNP Paribas Cardif Em. B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040845 -0,18
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,060831 -0,12
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,032452 -0,12
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,048822 -0,10
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046329 -0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017433 -0,39
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015207 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,034873 -1,44
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035424 -1,16
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,069636 -1,09
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,133767 -1,07
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,125646 -1,06
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,017181 -0,92
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022895 -0,70
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013566 -0,65
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,029178 -0,60
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,070838 -0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035401 -1,38
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024824 -1,32
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023900 -1,08
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016611 -0,97
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015955 -0,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:28 Kaynak: AA
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