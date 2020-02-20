BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040896 -0,20 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070779 -0,20 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067770 -0,18 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038240 -0,16 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,110164 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015181 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078787 -0,93 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,034606 -0,77 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,069250 -0,55 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,133123 -0,48 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,053799 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,017046 -0,79 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,049077 -0,56 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,024006 -0,30 Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF 0,018322 -0,27 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,018517 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023820 -0,33 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016574 -0,22 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035347 -0,15 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015748 -0,10 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024799 -0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)