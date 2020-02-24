BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040147 -0,68 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,019815 -0,48 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010586 -0,46 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049002 -0,40 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,057605 -0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042462 -1,12 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035768 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018619 -0,96 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018684 -0,81 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018751 -0,80 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019141 -0,80 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,017510 -0,70

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)