BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,040147
|-0,68
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,019815
|-0,48
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010586
|-0,46
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,049002
|-0,40
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,057605
|-0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,042462
|-1,12
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,035768
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018619
|-0,96
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,018684
|-0,81
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018751
|-0,80
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019141
|-0,80
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,017510
|-0,70