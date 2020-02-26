BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,077051 -0,59 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,055614 -0,58 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031389 -0,58 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,073609 -0,58 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,108649 -0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015146 -0,17 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017160 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034340 -1,29 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021033 -0,48 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,082130 -0,48 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021787 -0,48 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,103118 -0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,057655 -1,23 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,037038 -0,76 Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,017414 -0,53 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,083546 -0,41 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,018937 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021969 -0,35 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022909 -0,34 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012918 -0,31 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,026863 -0,29 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011949 -0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,033974 -2,26 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,033177 -2,20 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,033974 -2,16 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,036279 -2,02 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,033698 -1,98

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)