BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

15 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,039886 -0,36 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,039886 -0,36
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071837 -0,32
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,068077 -0,29
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,019740 -0,28
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011330 -0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016919 -1,60
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015030 -0,97
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072596 -4,42
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020227 -4,34
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078989 -4,34
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020956 -4,33
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031566 -4,25
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,021587 -2,91
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,067013 -2,84
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,046605 -2,70
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,029755 -2,63
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,012877 -2,60
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022816 -3,61
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015861 -3,58
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033706 -2,88
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023683 -2,80
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015651 -1,78
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,033980 -0,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:36 Kaynak: AA
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