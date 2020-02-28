BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,039886
|-0,36
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,071837
|-0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,068077
|-0,29
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,019740
|-0,28
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,011330
|-0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016919
|-1,60
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015030
|-0,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,072596
|-4,42
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020227
|-4,34
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,078989
|-4,34
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020956
|-4,33
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,031566
|-4,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,021587
|-2,91
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,067013
|-2,84
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,046605
|-2,70
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,029755
|-2,63
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,012877
|-2,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,022816
|-3,61
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,015861
|-3,58
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,033706
|-2,88
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023683
|-2,80
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,015651
|-1,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,033980
|-0,24