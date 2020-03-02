BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024270 -2,38 Garanti Em. Hay. K.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024270 -2,38
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,039173 -1,79
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070724 -1,55
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011158 -1,52
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,075264 -1,46
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016666 -1,50
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014824 -1,37
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029855 -5,42
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047681 -4,55
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,110672 -4,23
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,082722 -4,21
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073827 -4,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,012508 -2,87
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,066781 -2,83
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,120406 -2,82
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,083350 -2,79
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018105 -2,77
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033018 -2,04
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022351 -2,04
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023211 -1,99
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015545 -1,99
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015413 -1,52
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,034237 -0,34
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,011534 -0,34
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,033438 -0,34
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,010844 -0,33
NN Hay. Em. Altın EYF 0,021201 -0,31
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:38 Kaynak: AA
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