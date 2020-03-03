BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,076717 -0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016815 -1,23 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,036716 -0,35 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012657 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023076 -0,15 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,023004 -0,04 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012864 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,020966 -1,11 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,033858 -1,11 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,034835 -1,10 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,033699 -1,10 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,033070 -1,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)