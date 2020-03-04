BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

7 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033430 -0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012522 -1,07
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,009996 -0,12
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,057359 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023047 -0,13
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012858 -0,05
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,023000 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,033500 -1,06
NN Hay. Em. Altın EYF 0,020745 -1,05
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,034469 -1,05
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,033345 -1,05
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,036852 -1,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:50 Kaynak: AA
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