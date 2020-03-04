BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033430
|-0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012522
|-1,07
|NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF
|0,009996
|-0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,057359
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,023047
|-0,13
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012858
|-0,05
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,023000
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,033500
|-1,06
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,020745
|-1,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,034469
|-1,05
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,033345
|-1,05
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,036852
|-1,04