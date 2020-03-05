BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,059642 -0,82 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,059642 -0,82
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068940 -0,81
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071751 -0,77
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040459 -0,54
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050929 -0,51
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014803 -1,14
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017024 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038768 -1,69
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033055 -1,12
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073141 -1,12
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031395 -1,02
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,049676 -0,96
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,086382 -1,55
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,124811 -1,54
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,069277 -1,50
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016273 -1,30
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,023289 -1,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022658 -1,69
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015850 -1,59
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022852 -1,54
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023675 -1,53
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033592 -1,53
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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