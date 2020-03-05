BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,059642
|-0,82
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,068940
|-0,81
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,071751
|-0,77
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,040459
|-0,54
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,050929
|-0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014803
|-1,14
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017024
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038768
|-1,69
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033055
|-1,12
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,073141
|-1,12
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,031395
|-1,02
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,049676
|-0,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,086382
|-1,55
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,124811
|-1,54
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,069277
|-1,50
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,016273
|-1,30
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,023289
|-1,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022658
|-1,69
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,015850
|-1,59
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,022852
|-1,54
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023675
|-1,53
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,033592
|-1,53