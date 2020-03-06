BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038183 -0,22 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038183 -0,22
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,041514 -0,19
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011389 -0,18
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,059561 -0,14
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050860 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014778 -0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032385 -2,03
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038291 -1,23
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,033400 -0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,057171 -1,01
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,023215 -0,32
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,081707 -0,27
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,124691 -0,10
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,069225 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022630 -0,12
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022993 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,020729 -1,04
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,033321 -1,04
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,034443 -1,03
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,036824 -1,03
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,010615 -1,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:16 Kaynak: AA
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