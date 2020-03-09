BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,071186
|-1,54
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,011214
|-1,54
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,107379
|-1,53
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,094920
|-1,49
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,072834
|-1,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016874
|-1,15
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014683
|-0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031379
|-3,11
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037260
|-2,69
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,048622
|-2,68
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,030693
|-2,64
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,032562
|-2,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,121868
|-2,26
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,084505
|-2,18
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,067718
|-2,18
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,016033
|-1,78
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,029802
|-1,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023736
|-1,12
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,033685
|-1,11
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,022968
|-0,80
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,015929
|-0,80
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,015667
|-0,58