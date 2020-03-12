BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,023211 -0,65 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,023211 -0,65
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,106945 -0,65
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,108039 -0,63
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094451 -0,62
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,074098 -0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016301 -0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029005 -2,93
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043772 -1,48
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033938 -1,08
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030034 -0,98
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019141 -0,73
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,054910 -0,93
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,077261 -0,79
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,018310 -0,75
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,020781 -0,75
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,066528 -0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,022552 -0,40
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,021074 -0,15
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,026267 -0,12
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,022497 -0,11
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030984 -0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:42 Kaynak: AA
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