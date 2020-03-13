BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,022521 -2,97 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,022521 -2,97
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,068816 -2,72
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,104066 -2,69
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,070637 -2,67
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,105158 -2,67
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015806 -3,04
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014198 -1,46
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025034 -9,49
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026391 -9,01
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040487 -7,50
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,098031 -7,42
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060021 -7,41
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,112127 -5,50
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,026916 -5,41
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,062528 -5,27
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,078053 -5,17
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014147 -4,89
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029021 -6,34
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020438 -6,31
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019836 -5,99
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013800 -5,65
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014330 -3,37
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,033666 -0,32
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032229 -0,32
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,036678 -0,29
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,010927 -0,28
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,034471 -0,28

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:44 Kaynak: AA
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