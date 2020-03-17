BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,067345
|-2,56
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,069384
|-2,52
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,102329
|-2,47
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,022214
|-2,44
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,090437
|-2,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015361
|-3,48
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014129
|-1,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,023612
|-9,16
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020675
|-7,96
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,069183
|-7,91
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,080104
|-7,84
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,047836
|-7,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,013554
|-5,91
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,018673
|-5,53
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,057887
|-5,24
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,025985
|-5,07
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011152
|-5,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,018054
|-8,75
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,012558
|-8,73
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019012
|-7,80
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,026961
|-7,70
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,013480
|-6,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,030397
|-3,54
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,034709
|-3,30
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,032135
|-2,17
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,032583
|-2,16
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,020394
|-2,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026245
|-0,02
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021617
|-0,01
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,066555
|-0,01
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022846
|-0,01
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023690
|-0,01