BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,060574 -0,49 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,060574 -0,49
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,032331 -0,46
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,022117 -0,44
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070414 -0,38
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040557 -0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015247 -0,74
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025307 -3,76
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019579 -2,08
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,031795 -2,03
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023179 -1,83
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056746 -1,59
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,019933 -1,86
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,013305 -1,84
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,039738 -1,45
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,062404 -1,25
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017263 -1,25
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017263 -4,38
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012014 -4,33
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018258 -3,97
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025895 -3,95
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013079 -2,97
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,020100 -1,44
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,033402 -1,43
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,032314 -1,43
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,035720 -1,42
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,031679 -1,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:06 Kaynak: AA

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