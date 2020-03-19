BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064709 -3,69 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064709 -3,69
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087298 -3,45
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,098805 -3,44
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067997 -3,43
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,069908 -3,39
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015024 -1,46
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013994 -1,26
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025204 -8,44
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028636 -4,49
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024600 -2,79
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058892 -2,40
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,058568 -2,40
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,051164 -3,56
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,069090 -2,52
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,056880 -1,51
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,013120 -1,39
Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF 0,015837 -1,34
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022943 -2,03
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011916 -0,82
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017131 -0,76
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,021233 -0,38
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,025272 -0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:26 Kaynak: AA

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