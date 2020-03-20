BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,071215
|-2,00
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,039827
|-1,94
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,031864
|-1,81
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,059697
|-1,77
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,067782
|-1,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014902
|-0,81
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013990
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,027707
|-3,24
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,024055
|-2,22
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,089228
|-1,08
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,066616
|-1,03
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,016395
|-0,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,033850
|-4,37
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016406
|-3,32
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,016258
|-3,30
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017423
|-3,29
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017845
|-3,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016998
|-0,78
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011829
|-0,73
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,013006
|-0,56
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,025731
|-0,36
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,018144
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,030534
|-0,78
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,034871
|-0,66
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,034823
|-0,39
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,033399
|-0,37
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,020637
|-0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)