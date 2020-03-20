BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,071215 -2,00 Garanti Em. Hay. K.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,071215 -2,00
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,039827 -1,94
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,031864 -1,81
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,059697 -1,77
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,067782 -1,73
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014902 -0,81
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013990 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,027707 -3,24
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024055 -2,22
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,089228 -1,08
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,066616 -1,03
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016395 -0,98
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033850 -4,37
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016406 -3,32
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016258 -3,30
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017423 -3,29
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017845 -3,21
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016998 -0,78
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011829 -0,73
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013006 -0,56
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025731 -0,36
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018144 -0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030534 -0,78
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,034871 -0,66
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,034823 -0,39
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,033399 -0,37
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020637 -0,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:48 Kaynak: AA

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