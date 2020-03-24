BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,031473 -0,54 Garanti Em. Hay. K.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,031473 -0,54
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,039998 -0,54
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,074298 -0,54
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,057331 -0,54
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,069621 -0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014897 -0,77
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013848 -0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,027869 -5,86
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,037893 -5,10
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,015409 -2,73
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,015967 -2,70
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,024977 -2,65
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109154 -2,25
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,061014 -2,19
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,075288 -2,17
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,025479 -2,05
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,068765 -1,79
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018392 -0,18
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,020223 -0,17
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018478 -0,17
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,026114 -0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:56 Kaynak: AA

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