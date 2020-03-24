BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,031473
|-0,54
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,039998
|-0,54
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,074298
|-0,54
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,057331
|-0,54
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,069621
|-0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014897
|-0,77
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013848
|-0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,027869
|-5,86
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,037893
|-5,10
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,015409
|-2,73
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,015967
|-2,70
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,024977
|-2,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,109154
|-2,25
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,061014
|-2,19
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,075288
|-2,17
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,025479
|-2,05
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,068765
|-1,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,018392
|-0,18
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,020223
|-0,17
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018478
|-0,17
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,026114
|-0,09