BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067621 -0,47 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065018 -0,43 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,060070 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013856 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053877 -0,45 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022875 -0,34 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,021032 -0,31 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,080997 -0,23 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023857 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016148 -0,93 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,022573 -0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,023608 -0,18 AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,061417 -0,17 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,111560 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022608 -1,08 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011806 -0,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)