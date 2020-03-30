BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,073769 -0,74 Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,073769 -0,74
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,022796 -0,62
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036551 -0,48
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,067974 -0,48
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010904 -0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015301 -1,26
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013962 -1,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026717 -4,63
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,051528 -3,75
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,110243 -3,74
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,097347 -3,74
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,084271 -3,74
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,015746 -4,80
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,018997 -2,59
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014071 -2,51
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011375 -2,44
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,058417 -2,41
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019905 -2,26
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028271 -2,21
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019069 -2,10
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013247 -2,10
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014061 -1,60
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032948 -0,18
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,037490 -0,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:46 Kaynak: AA

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