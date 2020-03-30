BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,073769
|-0,74
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,022796
|-0,62
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036551
|-0,48
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,067974
|-0,48
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010904
|-0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015301
|-1,26
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013962
|-1,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,026717
|-4,63
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,051528
|-3,75
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,110243
|-3,74
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,097347
|-3,74
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,084271
|-3,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,015746
|-4,80
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,018997
|-2,59
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,014071
|-2,51
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011375
|-2,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,058417
|-2,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019905
|-2,26
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,028271
|-2,21
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,019069
|-2,10
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013247
|-2,10
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,014061
|-1,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,032948
|-0,18
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,037490
|-0,15