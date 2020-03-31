BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,069552
|-1,47
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,067011
|-1,42
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,102329
|-1,41
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,103671
|-1,37
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036075
|-1,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015268
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,024655
|-1,97
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,020153
|-0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,032449
|-0,24
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,061143
|-0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,060847
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016738
|-0,72
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017774
|-0,72
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017665
|-0,71
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017700
|-0,71
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,016586
|-0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014146
|-0,60
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,026664
|-0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015155
|-0,17
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,028223
|-0,17
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017779
|-0,16