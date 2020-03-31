BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,069552 -1,47 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,067011 -1,42 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,102329 -1,41 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103671 -1,37 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036075 -1,30 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015268 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024655 -1,97 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020153 -0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,032449 -0,24 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,061143 -0,13 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,060847 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016738 -0,72 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017774 -0,72 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017665 -0,71 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017700 -0,71 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016586 -0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014146 -0,60 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,026664 -0,18 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015155 -0,17 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028223 -0,17 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017779 -0,16

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)