BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,041726
|-0,14
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,019138
|-0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,057612
|-0,11
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,060272
|-0,11
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,040207
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013608
|-3,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,015630
|-0,28
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,016477
|-0,04
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,016622
|-0,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,017377
|-0,04
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017530
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012924
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,033300
|-0,31
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,037868
|-0,27