BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,066919
|-1,10
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036057
|-0,94
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,102331
|-0,91
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,069594
|-0,90
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,070278
|-0,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015357
|-0,25
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013606
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,027177
|-1,87
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,030401
|-1,85
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,053597
|-1,11
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,070584
|-0,95
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,094702
|-0,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,073054
|-1,62
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,053776
|-1,36
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,116491
|-1,08
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,064927
|-1,03
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,023422
|-0,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,019379
|-0,64
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013461
|-0,63
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020259
|-0,48
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014153
|-0,41
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,026824
|-0,40