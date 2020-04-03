BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038457 -1,00 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010764 -0,97 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,054499 -0,83 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,066370 -0,82 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,101504 -0,81 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062976 -0,80 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025198 -0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,064394 -0,82 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,115538 -0,82 Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,016581 -0,66 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,079928 -0,66 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,023284 -0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014188 -0,20 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020234 -0,12 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,021052 -0,07 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028726 -0,07 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021046 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,033442 -0,01 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,038023 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)