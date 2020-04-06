BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068770 -1,49 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066177 -1,48 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,038717 -1,40 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,053884 -1,13 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069017 -1,00 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013648 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041357 -0,83 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027554 -0,78 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025053 -0,58 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,102079 -0,14 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023952 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017294 -1,90 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016280 -1,90 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016133 -1,90 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017708 -1,80 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016567 -1,79

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)