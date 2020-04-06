BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,068770
|-1,49
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066177
|-1,48
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,038717
|-1,40
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,053884
|-1,13
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,069017
|-1,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013648
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,041357
|-0,83
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,027554
|-0,78
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,025053
|-0,58
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,102079
|-0,14
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,023952
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017294
|-1,90
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016280
|-1,90
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,016133
|-1,90
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017708
|-1,80
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016567
|-1,79