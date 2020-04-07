BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,053226 -1,22 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065170 -1,11 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010620 -1,03 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068319 -1,01 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099927 -0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016516 -0,31 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017210 -0,30 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017057 -0,28 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017905 -0,28 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017409 -0,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)