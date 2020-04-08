BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,042288
|-0,57
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,064864
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,066897
|-0,29
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,015896
|-0,21
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,018795
|-0,08
|BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF
|0,012755
|-0,08
|Fiba Em. ve Hay. Global Md Port. Değ. EYF
|0,014728
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,023650
|-0,27
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017919
|-0,11
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012947
|-0,05