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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
6 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük tek kaybettiren fonu şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023659 -0,47 (Not: Analiz içerikleri fonbul.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük tek kaybettiren fonu şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,023659
|-0,47
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:54 Kaynak: AA
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