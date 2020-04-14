BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,039945
|-0,46
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,064811
|-0,45
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,041482
|-0,44
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,031482
|-0,44
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,072595
|-0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016030
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,024396
|-0,67
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022685
|-0,29
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018322
|-0,26
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,087915
|-0,25
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,052593
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016775
|-0,91
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,016617
|-0,91
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,016618
|-0,89
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017820
|-0,88
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018389
|-0,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018001
|-0,01