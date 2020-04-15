Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
6 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070333 -0,63 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,070333
|-0,63
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,040582
|-0,52
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,031133
|-0,40
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,073320
|-0,39
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,108856
|-0,38
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037937
|-0,37
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,073068
|-0,35
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,107484
|-0,34
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,056751
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF
|0,019699
|-0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 03:00 Kaynak: AA
Son Dakika Ünlü gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti IMF'den "mali dengelerin kötüleşeceği" uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak