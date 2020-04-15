BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070333 -0,63 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070333 -0,63 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040582 -0,52 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031133 -0,40 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,073320 -0,39 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,108856 -0,38 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037937 -0,37 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,073068 -0,35 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,107484 -0,34 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056751 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF 0,019699 -0,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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