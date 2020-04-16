BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,072292
|-0,45
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,028811
|-0,45
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,039777
|-0,45
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,072528
|-0,44
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,048622
|-0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015975
|-1,25
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014104
|-0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028988
|-4,80
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,033283
|-3,03
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018177
|-2,90
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,066849
|-2,83
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,066556
|-2,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,061935
|-1,83
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,012070
|-1,52
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,020199
|-1,46
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020861
|-1,44
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,026381
|-1,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,014655
|-1,97
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,021096
|-1,92
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031280
|-1,86
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021996
|-1,69
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,015126
|-1,00