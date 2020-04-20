BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056825 -0,86 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056825 -0,86 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040813 -0,32 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071960 -0,29 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069223 -0,29 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040519 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013182 -0,66 Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,026410 -0,09 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,017446 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012396 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,038632 -1,32 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024536 -1,32 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,039568 -1,31 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040776 -1,31 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039424 -1,31 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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