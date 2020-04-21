BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033779 -1,34 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029807 -1,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,015899 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024409 -0,24 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012393 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,024314 -0,90 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039068 -0,90 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040408 -0,90 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,039822 -0,90 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,043139 -0,90 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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