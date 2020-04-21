BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,033779
|-1,34
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029807
|-1,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,015899
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,024409
|-0,24
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012393
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024314
|-0,90
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,039068
|-0,90
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,040408
|-0,90
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,039822
|-0,90
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,043139
|-0,90