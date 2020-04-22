BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016280
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029066
|-2,49
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,032953
|-2,45
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,024552
|-1,52
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022885
|-1,35
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017934
|-1,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,029129
|-0,97
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,057734
|-0,78
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,020532
|-0,74
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,062837
|-0,72
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,012249
|-0,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,022122
|-0,24
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014708
|-0,08
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023127
|-0,06