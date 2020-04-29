BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,023506
|-0,07
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,063035
|-0,05
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,032615
|-0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020561
|-0,01
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,071588
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016640
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,047647
|-1,44
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,031609
|-1,09
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,060480
|-0,83
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018847
|-0,78
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,054820
|-0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,064136
|-0,54
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,019611
|-0,38
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,072734
|-0,38
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,028049
|-0,37
|AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,070303
|-0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,013512
|-0,76
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,012736
|-0,38
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024994
|-0,37
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,040167
|-0,37
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,041542
|-0,37